BAFTA TV Awards 2021 : Small Axe domine les nominations avec I May Destroy You, The Crown et Normal People

Si peu de monde a regardé Small Axe sur BBC One, cette dernière n’est pas pour autant passée inaperçue. L’anthologie de Steve McQueen a décroché 15 nominations aux BAFTAs, faisant d’elle la série la plus nommée, suivie ensuite par The Crown (10), I May Destroy You (8) et Normal People (7).

Small Axe sera donc, au titre de meilleure série, face à I May Destroy You et Normal People, mais aussi Adult Material. La série de Channel 4 a, de son côté, obtenu 5 nominations.

Parmi les nommés, on retrouve également la première saison de Gangs of London, Save Me Too et I Hate Suzie (toutes en meilleures séries dramatiques).

Parmi les acteurs et actrices, 18 personnes sont nommées pour la première fois, dont les têtes d’affiche de Normal People mais surtout Paul Ritter pour Friday Night Dinner, qui nous a quitté à 54 ans ce mois-ci.

La cérémonie des BAFTA TV Awards prendra place le 6 juin, tandis que celle des Craft Awards sera diffusée en ligne le 24 mai.

Meilleure mini-série

Adult Material

I May Destroy You

Normal People

Small Axe

Meilleure série dramatique

Gangs Of London

I Hate Suzie

Save Me Too

The Crown

Meilleur acteur

John Boyega, Small Axe

Josh O’Connor, The Crown

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Paul Mescal, Normal People

Shaun Parkes, Small Axe

Waleed Zuaiter, Baghdad Central

Meilleure actrice

Billie Piper, I Hate Suzie

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Hayley Squires, Adult Material

Jodie Comer, Killing Eve

Letitia Wright, Small Axe

Michaela Coel, I May Destroy You

Meilleur acteur dans un second rôle

Kunal Nayyar, Criminal: UK

Malachi Kirby, Small Axe

Michael Sheen, Quiz

Micheal Ward, Small Axe

Rupert Everett, Adult Material

Tobias Menzies, The Crown

Meilleure actrice dans un second rôle

Helena Bonham Carter, The Crown

Leila Farzad, I Hate Suzie

Rakie Ayola, Anthony

Siena Kelly, Adult Material

Sophie Okonedo, Criminal: Uk

Weruche Opia, I May Destroy You

Meilleur programme de divertissement

Charlie Brooker’s Antiviral Wipe

Rob & Romesh Vs

The Big Narstie Show

The Ranganation Production

Meilleure performance masculine dans une comédie

Charlie Cooper, This Country

Guz Khan, Man Like Mobeen

Joseph Gilgun, Brassic

Ncuti Gatwa, Sex Education

Paul Ritter, Friday Night Dinner

Reece Shearsmith, Inside No.9

Meilleure performance féminine dans une comédie

Aimee Lou Wood, Sex Education

Daisy Haggard, Breeders

Daisy May Cooper, This Country

Emma Mackey Sex Education

Gbemisola Ikumelo, Famalam

Mae Martin, Feel Good

Meilleure comédie

Ghosts

Inside No. 9

Man Like Mobeen

This Country

Meilleure série télévisée internationale

Little America

Lovecraft Country

Unorthodox

Welcome To Chechnya: The Gay Purge (Storyville)

Meilleur téléfilm dramatique

Anthony

Bbw (On The Edge)

Sitting In Limbo

The Windermere Children

BAFTA TV Craft Nominations

Révélation de l’année

Georgi Banks-Davies (Director), I Hate Suzie

Harry Tulley (Dubbing Mixer), Anthony

Stephen S. Thompson (Writer), Sitting in Limbo

William Stefan Smith (Director), On the Edge: BBW

Meilleurs costumes

Rosa Dias, Sex Education

Jacqueline Durran, Small Axe

James Keast, Belgravia

Amy Roberts, The Crown

Meilleur réalisateur (fiction ou divertissement)

Lenny Abrahamson, Normal People

Benjamin Caron, The Crown (episode 3)

Michaela Coel, Sam Miller, I May Destroy You

Steve McQueen, Small Axe

Meilleur montage (fiction ou divertissement)

Chris Dickens, Steve McQueen, Small Axe

Editing Team, I May Destroy You

Nathan Nugent, Normal People (episode 5)

Pia Di Ciaula, Quiz

Meilleurs maquillages et coiffures

Bethany Swan, I May Destroy You

Cate Hall, The Crown

Jojo Williams, Small Axe

Louise Coles, Sarah Nuth, Lorraine Glynn, Erin Ayanian, The Great

Meilleure musique originale pour la télévision

Cristobal Tapia De Veer, The Third Day (Episode 3)

Scott Salinas, Baghdad Central

Harry Escott, Roadkill

Martin Phipps, The Crown

Meilleure photographie (fiction ou divertissement)

Ed Rutherford, Little Birds

Rob Hardy, Devs

Shabier Kirchner, Small Axe

Suzie Lavelle, Normal People

Meilleurs décors

Helen Scott, Small Axe

Joel Collins, His Dark Materials

Matt Gant, Megan Bosaw, Gangs Of London

Samantha Harley, Alexandra Slade, Sex Education

Meilleur son (fiction ou divertissement)

Jon Thomas, Gareth Bull, James Ridgway, Dillon Bennett, Eilam Hoffman, His Dark Materials (Episode 7)

Niall O’sullivan, Steve Fanagan, Niall Brady, Normal People

Paul Cotterell, James Harrison, Ronald Bailey, Small Axe

Sound Team, The Crown

Meilleurs Effets spéciaux, visuels et graphiques

Ben Turner, Reece Ewing, Chris Reynolds, Asa Shoul, Framestore, Untold Studios, The Crown

Michael Illingworth, Oliver Milburn, Danny Hargreaves, Oliver Ogneux, Laura Usaite, Pedrom Dadgostar, War Of The Worlds

Milk Visual Effects, Dneg Tv, Freefolk, Goodbye Kansas Studios, Greg Fisher, Dave Houghton, Cursed

Russell Dodgson, James Whitlam, Jean-Clement Soret, Robert Harrington, Dan May, Brian Fisher, His Dark Materials

Meilleur scénariste (Comedie)

Charlie Brooker, Charlie Brooker’s Antiviral Wipe

Daisy May Cooper, Charlie Cooper, This Country

Sophie Willan, Alma’s Not Normal

Writing Team, Ghosts

Meilleur scénariste (Drama)

Alastair Siddons, Steve Mcqueen, Small Axe

Lucy Kirkwood, Adult Material

Lucy Prebble, I Hate Suzie

Michaela Coel, I May Destroy You

