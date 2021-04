Baghdad Central : Un policier recherche sa fille dans l’Irak occupé, dès ce soir sur Arte

Série de Channel 4, Arte propose de nous ramener à Baghdad aux débuts des années 2000, avec son nouveau thriller, à savoir Baghdad Central, adaptation du roman du même nom écrit par Elliott Colla, diffusée sur la chaine française tous les jeudis, du 8 au 15 avril à 20h55. La série est déjà disponible dans son intégralité sur arte.tv.

Scénarisée par Stephen Butchard (The Last Kingdom), Baghdad Central prend place en 2003, peu de temps après la chute de Saddam Hussein. L’histoire suit spécifiquement Muhsin al-Khafaji, ancien policier qui est déterminée à assurer la sécurité de ses deux filles après avoir perdu tout le reste (son travail, sa maison et sa femme).

Lorsque l’une d’elle disparait, Muhsin al-Khafaji part à sa recherche, et cela va le conduire à découvrir quelque chose de dangereux. Une erreur d’identité voit Khafaji se faire arrêter et torturer par les Américains, puis il rencontre Frank Temple, un ancien policier britannique qui le recrute pour qu’il devient policier dans la Zone Verte.

La distribution de Baghdad Central rassemble Waleed Zuaiter (The Spy, Altered Carbon), July Namir (Homeland), Bertie Carvel (Dr Foster, Jonathan Strange and Dr Norrell), Clara Khoury (Homeland), Leem Lubany (Condor), Neil Maskell (Utopia, Humans) et Corey Stoll (House of Cards, The Strain).

