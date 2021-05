Commissaire Bancroft Saison 2 : Le succès a un prix pour Elizabeth Bancroft, dès ce soir sur Polar+

Diffusée en début d’année 2020 sur la chaine britannique ITV, la saison 2 de Bancroft arrive chez nous à partir de ce lundi 17 mai sur Polar+ à 20h55.

Scénarisée par Kate Brooke, la saison 2 de Bancroft reprend donc avec la récemment promue Detective Chief Supertindent (ou DCI) Elizabeth Bancroft (Sarah Parish). Bien que se trouvant au sommet de sa carrière, Bancroft découvre que ce succès est entachée par ses crimes passés.

Son fils Joe refuse de lui parler, elle est toujours sous pression suite à son pacte passé avec le criminel Daanish Kamara et doit surveiller l’inspecteur Cliff Walker, qui est convaincu qu’elle est corrompu.

Quand Joe se retrouve impliqué dans une affaire de double meurtre, la vie de Bancroft se complique encore plus. Elle est prête à tout pour protéger son fils et doit faire face à un dangereux antagoniste.

La saison 2 de Bancroft met donc à l’affiche Sarah Parish, rejointe par Charlotte Hope (The Spanish Princess), David Avery (The Night Manager) et Jacqueline Boatswain (Cuckoo, Collateral). Adrian Edmondson (Cliff Walker), Adam Long (Joe Bancroft), Lee Boardman (George Morris), Charles Babalola (Andy Bevan), Ryan McKen (Daanish Kamara), and Shameem Ahmad (Mrs. Kamara) sont quant à eux de retour pour ces nouveaux épisodes qui sont également les derniers. La série a depuis été annulée et n’aura pas de saison 3.

