Barbares Saison 1 : La guerre contre l’Empire romain débute dès maintenant sur Netflix

Les séries allemandes continuent de se multiplier sur Netflix. La liste s’allonge aujourd’hui avec la nouvelle Barbares qui devrait donner aux fans de Vikings de quoi patienter en attendant les derniers inédits. On peut découvrir l’intégralité de la saison 1 dès à présent sur la plateforme de streaming.

Scénarisée par Jan Martin Scharf et Arne Nolting, cette première saison de Barbares nous ramène en l’an 9 après J.-C. quand plusieurs tribus germaniques s’unirent pour défier les légions romaines presque invincibles dans une bataille légendaire : la bataille dans la forêt de Teutoburg va changer l’histoire de l’Europe.

Au centre de cet affrontement sanglant se trouvent trois amis d’enfance liés par un destin tragique. Ils deviennent une des principales forces dans la lutte contre Rome. Leur chemin sera marqué par la loyauté et la trahison, l’amour et la haine. Tout débute quand Segimer, chef de la tribu des Chérusques, s’agace des exigences pressantes du nouveau gouverneur, Varus. Les amants secrets Thusnelda et Folkwin provoquent alors Rome.

Au niveau de la distribution, nous pouvons trouver dans cette saison 1 de Barbares Gaetano Aronica, Bence Ferenczi, Jeanne Goursaud, Tibor Milos Krisko, Jeremy Miliker, Laurence Rupp, David Schütter et Bernhard Schütz.

