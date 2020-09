Barkskins : Le sang de la terre, la mini-série diffusée à partir de ce soir sur National Geographic

Déjà proposée sur National Geographic aux États-Unis, la mini-série Barkskins arrive à partir de ce samedi 5 septembre sur la version française de National Geographic, et dès le lendemain en replay sur myCanal.

Production de Scott Rudin Productions et Fox 21 Television Studios, Barkskins : Le sang de la terre est une mini-série en huit épisodes d’Elwood Reid qui adapte le best-seller d’Annie Proulx. L’histoire revient sur le massacre mystérieux de colons dans les paysages sauvages et implacables de la Nouvelle-France dans les années 1690, qui a failli mettre la vice-royauté à feu et à sang. Les suspects potentiels ne manquent pas – les Anglais, la Compagnie de la Baie d’Hudson et des Iroquois, peut-être de mèche avec les Anglais, qui cherchent à chasser les Français – mais quelle est la cause de cette tragédie ?

Cette mini-série de National Geographic plonge les téléspectateurs au cœur des conquêtes coloniales de la fin du XVIIe siècle. L’action se déroule à Wobik, une petite colonie située dans un territoire correspondant à l’actuelle province du Québec. Tandis que l’Église catholique envoie des prêtres jésuites convertir les indigènes, les « engagés » français et les Filles du Roi (de jeunes femmes destinées à être mariées, fonder une famille et contribuer à la prospérité des colonies) sont chargés de peupler la vice-royauté. Ces parias, crapuleux ou innocents, devront faire face à des épreuves brutales, des conflits d’intérêts et des allégeances troublées dans la Nouvelle-France des années 1690, avant-poste du monde civilisé.

On retrouve au casting de Barkskins David Thewlis (Wonder Woman), Marcia Gay Harden (The Newsroom), Aneurin Barnard (Dunkerque), James Bloor (Dunkerque), Christian Cooke (Point Blank), David Wilmot (L’Aliéniste), Thomas M. Wright (The Bridge), Tallulah Haddon (Black Mirror: Bandersnatch), Kaniehtiio (Tiio) Horn (Le Maître du haut château), Lily Sullivan (Pique-nique à Hanging Rock) et Zahn McClarnon (Fargo).