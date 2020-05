Barkskins : Les sombres secrets du Nouveau Monde remontent à la surface dans le trailer et dans moins d’un mois sur National Geographic

La production de Genius saison 3 a été stoppé par le Covid-19 et National Geographic a donc déprogrammé la diffusion qui devait commencer le 25 mai. À la place, la chaine mettra à l’antenne la mini-série Barkskins. La série, se composant de 8 épisodes, sera alors diffusée sur 4 semaines, avec deux épisodes par semaine.

Adaptation de l’œuvre d’Annie Proulx (plus connue pour la nouvelle Brokeback Mountain) développée par Elwood Reid, Barkskins prend place à Wobik, une petite colonie située en Nouvelle-France dans les années 1690. Alors que l’église Catholique envoie des prêtes jésuites en mission pour convertir les indigènes, la France envoie des serviteurs sous contrat pour peupler le territoire en compagnie de « Filles du Roi », des jeunes femmes qui sont envoyées pour se marier et fonder une famille dans le but d’aider la colonie à prospérer. Ensemble, ce groupe d’individus doit alors apprendre à faire face aux obstacles, à la compétition et aux loyautés changeantes

La série nous relate plus spécifiquement la déforestation du Nouveau Monde avec l’arrivée des Européens à travers l’histoire de deux immigrants, René Sel et Charles Duquet, qui travaillent en tant que bûcherons, et de leurs descendants. C’est une histoire d’exploration, d’aventures et d’ambitions où les rêveurs et combattants se côtoient, certains avec une vision utopique du monde et d’autres qui sont prêts à tous les coups. Tous doivent naviguer dans ce territoire loin d’être sans dangers. Les tensions s’accumulent, des alliances improbables émergent, des oppositions se renforcent et de nouvelles familles se forment sur le nouveau continent. Barkskins dépeint alors la collision entre la civilisation, le commerce, l’esprit d’aventure, la nature et la survie du plus fort.

La distribution de Barkskins réunit David Thewlis, Marcia Gay Harden, Aneurin Barnard, James Bloor, Christian Cooke, David Wilmot, Thomas M. Wright, Tallulah Haddon, Kaniehtiio (Tiio) Horn, Lily Sullivan et Zahn McClarnon.

