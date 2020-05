Ruby Rose quitte Batwoman ! L’actrice sera remplacée pour la saison 2 de la série The CW

Batwoman a terminé sa première saison tout récemment sur The CW et le network avait déjà renouvelé la série de l’Arrowverse pour une saison 2. Ce à quoi on ne s’attendait pas du tout était l’annonce du départ de son interprète Ruby Rose qui vient d’être faite.

L’interprète de Kate Kane/Batwoman quitte donc le navire, pourrait-on dire, après seulement une saison de Batwoman. La série se poursuivra avec une autre actrice dans le rôle principal. Aucun nom n’a encore été annoncé.

« J’ai pris la difficile décision de ne pas revenir dans Batwoman la saison prochaine » a déclaré Ruby Rose dans un communiqué. « Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère, j’ai le plus grand respect pour le cast, l’équipe et toute personne impliquée sur la série à Vancouver et Los Angeles. »

Aucune information n’a été communiquée par l’actrice ou les producteurs à ce stade sur les raisons de ce départ. Si la première explication venant à l’esprit était de lier cet évènement à la grave blessure de l’actrice découlant d’une cascade durant le tournage l’ayant conduite à une intervention chirurgicale d’urgence, Deadline indique que cela n’aurait rien à voir.

La raison évoquée serait l’implication que demande le tournage d’une saison de 22 épisodes pour l’actrice, qui n’avait jamais eu à faire cela avant et cela ne lui conviendrait pas. Quelle que soit la raison derrière ce départ, tout le monde est apparemment tombé d’accord sur le fait que se séparer à ce stade était la meilleure chose à faire.

De leurs côtés, Berlanti Prods. et WBTV ont affirmé leur volonté de trouver une autre actrice appartenant à la communauté LGBTQ pour endosser le costume de Batwoman, héroïne lesbienne.

Terminons par rappeler que The CW a annoncé le retour de la série pour janvier prochain, leur laissant ainsi le temps pour trouver une nouvelle actrice et relancer le tournage, si tout va bien.

Tags : Batwoman moins...

