Batwoman : Dougray Scott quitte la série, Jacob Kane ne sera pas de retour en saison 3

La saison 2 de Batwoman vient tout juste de se terminer sur The CW, et c’est le moment qu’il fut choisi pour officialiser le départ de Dougray Scott de la série. L’interprète de Jacob Kane ne sera donc pas de retour à Gotham en saison 3.

Présent dans la série depuis son lancement, Jacob Kane était donc le père de Kate et Beth, et un ancien colonel qui dirigeait un service de sécurité privé, the Crows, dans le but d’assurer une meilleure sécurité à la ville de Gotham.

Selon la showrunner Caroline Dries, les évènements de la saison 2 ont mené à bien l’histoire du personnage au sein d’une saison qui s’est penchée sur la violence policière. L’acteur a donc fait sa dernière apparition dans la série dans l’épisode 16 de cette saison 2 qui offre ainsi une conclusion à son personnage, tout en laissant la porte ouverte en cas de possible retour.

Dries a également confirmé par la même occasion le départ de Kate Kane, incarné par Wallis Day.

Quoi qu’il en soit, les aventures de Batwoman se poursuivront donc sans Jacob Kane avec une troisième saison qui sera diffusée à partir du 13 octobre sur The CW.

