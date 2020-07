Batwoman Saison 2 : Javicia Leslie prend la tête de la série CW suite au départ de Ruby Rose

L’équipe de Batwoman a trouvé sa nouvelle super-héroine. L’actrice Javicia Leslie (de God Friended Me) prend ainsi la suite de Ruby Rose, après le départ inattendu de cette dernière.

Pour rappel, CW nous annonçait il y a sept semaines de cela que Ruby Rose – l’interprète de Kate Kane/Batwoman — quittait la série après seulement une saison. Si au départ, il avait été évoqué un remplacement de l’actrice pour endosser le costume de Kate Kane, le network révélait deux semaines plus tard sa volonté d’intégrer un nouveau personnage.

Ainsi, Javicia Leslie incarnera une certaine Ryan Wilder, une femme dans la vingtaine sur le point de devenir Batwoman.

La description officielle la décrit comme « sympathique, désordonnée, maladroite et indomptée » et également qui « n’a rien à voir avec Kate Kane, la femme portant le costume avant elle. N’ayant personne dans sa vie pour la garder dans le droit chemin, Ryan a passé des années à faire du trafic de drogues, échappant au GCPD et masquant sa douleur par de mauvaises habitudes. Elle pourrait voler du lait pour nourrir un chat de rue, mais également tuer à mains nues. Ryan est une dangereuse combattante, c’est-à-dire qualifié et indiscipliné. Lesbienne, sportive, passionnée et faillible, elle n’est pas la classique héroïne américaine. »

Naturellement, les scénaristes de Batwoman vont devoir se retrousser leurs manches pour conclure les intrigues autour de Kate Kane et sa soeur Alice, sans avoir la première, et en plaçant Ryan Wilder dans le costume. Bonne chance à eux !

Tags : Batwoman moins...

