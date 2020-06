Batwoman saison 2 : Pas de recast pour Kate Kane, mais un nouveau personnage ?

Il y a juste deux semaines, on apprenait que Ruby Rose quittait Batwoman après seulement une saison. Une nouvelle qui avait de quoi surprendre et les spectateurs de la série The CW ne sont à l’évidence pas au bout de leur surprise.

En effet, alors que tout laissait à croire que l’équipe chercherait quelqu’un pour prendre sa suite dans la peau de Kate Kane aka Batwoman, voilà qu’il serait maintenant question de créer un nouveau personnage, nous informe TV Line.

Les détails sur ce nouveau personnage n’ont pas été communiqués officiellement, mais selon Decider, il semblerait que l’équipe recherche quelqu’un pour incarner « Ryan Wilder, une femme dans la vingtaine sur le point de devenir Batwoman. »

Elle est décrite comme « sympathique, désordonnée, maladroite et indomptée » et également qui « n’a rien à voir avec Kate Kane, la femme portant le costume avant elle. N’ayant personne dans sa vie pour la garder dans le droit chemin, Ryan a passé des années à faire du trafic de drogues, échappant au GCPD et masquant sa douleur par de mauvaises habitudes. Elle pourrait voler du lait pour nourrir un chat de rue, mais également tuer à mains nues. Ryan est une dangereuse combattante, c’est-à-dire qualifié et indiscipliné. Lesbienne, sportive, passionnée et faillible, elle n’est pas la classique héroïne américaine. »

Si cette décision se confirme, il y a de quoi rester perplexe. Un changement d’acteur tête d’affiche n’est déjà pas aisée, mais pour ne rien arranger, Batwoman fut entièrement construit autour des relations entre Kate Kane/Batwoman et les autres personnages – son père, sa sœur Alice, et plus encore. Sans compter les intrigues non conclues et les pistes offertes en fin de saison qui nécessite d’avoir Kate Kane pour les mener à bien.

