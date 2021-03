Batwoman Saison 2 : Une actrice de Krypton pour incarner Kate Kane

Il y a plus de 10 mois maintenant, nous apprenions que Ruby Rose, tête d’affiche de Batwoman, quittait la série super-héroïque de The CW à la fin de sa première saison. Le choix fut alors fait de ne pas simplement recaster l’actrice, mais d’introduire un nouveau personnage. C’est ainsi que Javicia Leslie fut choisi pour devenir Ryan Wilder, la nouvelle Batwoman.

Nous voilà maintenant au cœur de la saison 2 de Batwoman, la CW ayant diffusé tout récemment l’épisode 8, et nous annonce officiellement une nouvelle actrice prenant la place de Ruby Rose, pour incarner Kate Kane.

Attention, ce qui suit est spoilers… Le dernier épisode de Batwoman a révélé que Kate était bien en vie, mais non reconnaissable à cause de blessures découlant du crash d’avion ayant eu lieu en début de saison 2. Elle est donc détenue en otage, le visage dissimulé par des bandages. Et c’est l’actrice Wallis Day (Krypton) qui incarne à partir de ce moment le personnage dans la série. /fin spoilers.

La disparition de Kate Kane avait été présentée la showrunner Caroline Dries comme l’un des mystères au cœur de la saison 2 de Batwoman. L’histoire prend donc maintenant un tournant, et les épisodes à venir devraient donc s’intéresser à ce qui est à arrivé à Kate Kane et comment cela l’affecte, en continuant naturellement l’histoire de Ryan. L’équipe créative insiste pour rappeler que Ryan Wilder est maintenant la Batwoman de Gotham et que cela ne va pas changer.

La saison 2 de Batwoman se poursuit dès dimanche 28 mars sur The CW.

