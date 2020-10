Après The Spanish Princess, Starz annonce Becoming Elizabeth sur la jeunesse d’Elizabeth I

La saison 2 de The Spanish Princess sera la dernière, mais si l’histoire de Catherine d’Aragon s’arrête là, Starz n’en a pas terminé avec les Reines et annonce ainsi la suite avec la commande de Becoming Elizabeth.

Développée par Anya Reiss, Becoming Elizabeth s’éloigne de ses prédécesseures en n’étant pas basée sur le travail de Philippa Gregory. Quoi qu’il en soit, l’histoire sera celle de la jeune Elizabeth Tudor qui sera interprétée par l’actrice allemande Alicia von Rittberg (Genius).

Fille orpheline d’Henry VIII et de sa seconde femme Anne Boleyn, Elizabeth avait été déclarée illégitime après l’annulation du mariage de ses parents, mais un long parcours semé d’embûches, de trahisons et de relations interdites, elle a fini par monter sur le trône.

Becoming Elizabeth se composera de 8 épisodes qui devront ainsi couvrir l’ascension de la jeune Elizabeth. La série arrivera au plus tôt l’année prochaine. En attendant, la diffusion de la saison 2 de The Spanish Princess se poursuit jusqu’à la fin novembre sur StarzPlay en France.

Tags : Starz moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.