Before We Die Saison 1 : Une plongée au cœur du crime organisé en Suède, dès ce dimanche sur Polar+

An plus de la mini-série britannique L’imposture, Polar+ nous propose une autre histoire d’infiltration qui se déroule cette fois en Suède avec Before We Die dont la première saison débute donc ce dimanche soir à partir 20h55.

De quoi parle Before We Die ?

Création de Niklas Rockström (Kalifat), Before We Die (Innan vi dör en version originale) est ainsi une série scandinave policière qui se compose de deux saisons – la première compte 10 épisodes.

L’histoire se centre sur Hanna Svensson, une brillante officier de police, qui tente de renouer le dialogue avec son fils, Christian. Mais toute réconciliation semble impossible depuis qu’elle l’a fait arrêter pour trafic de drogue. Sa vie professionnelle et personnelle bascule lorsque Sven, son ami, collègue et amant, disparaît alors qu’il avait infiltré un dangereux gang de trafiquants. Elle reprend l’enquête de ce dernier grâce à un mystérieux indicateur, homme de confiance de la mafia locale.

Le casting de la saison 1 de Before We Die

La distribution de cette saison 1 de Before We Die rassemble Marie Richardson, Adam Pålsson, Alexej Manvelov, Magnus Krepper, Malgorzata Pieczynska, Sandra Redlaff, Kalled Mustonen et Sofia Ledarp.