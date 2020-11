Une saison 2 pour Better Than Us, les bots russes de Netflix reviendront

Proposée en France sur Netflix l’été dernier, la série russe Better Than Us a visiblement su trouver son public sur la scène internationale avec un tel succès qu’elle vient d’être renouvelée pour une saison 2 grâce à un financement étranger (Netflix n’est pas du tout impliqué dans cette nouvelle saison).

En effet, la série de science-fiction a trouvé de nouveaux producteurs chinois qui s’associent aux Russes. Le résultat est une réorientation de l’histoire pour séduire le public le plus généreux. L’intrigue de Better Than Us va ainsi évoluer du côté de la Chine.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Andrey Junkovsky, Aleksandr Dagan et Aleksandr Kessel qui est clairement inspirée par le show suédois Real Humans, Better Than Us est une série de science-fiction qui prend place dans un futur proche à Moscou où des androïdes appelés Bots sont intégrés à la société. Tout débute quand Arisa (Paulina Andreeva), une Bot de nouvelle génération capable d’empathie, tue un employé de la CRONOS Corporation avant de s’enfuir. Alors qu’elle est recherchée par l’entreprise, mais aussi la police et des terroristes, elle est accueillie par une famille dysfonctionnelle.

En saison 2, l’histoire d’Arisa va ainsi être en partie racontée en mandarin. Dans la saison 1, il a été révélé qu’elle a été créée par des Chinois qui veulent à présent remettre la main sur leur création. Leurs motivations ne seraient pas nécessairement bienveillantes.

Le tournage des 10 épisodes qui vont composer la saison 2 de Better Than Us se déroulera entre Beijing et Moscou d’ici la fin de l’année 2021.

