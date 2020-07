Une saison 5 pour Better Things, Sam et sa famille reviennent l’année prochaine sur FX

La relation entre Pamela Adlon et FX Productions se poursuit, puisque l’actrice, scénariste et réalisatrice de Better Things vient de signer un nouveau contrat avec le studio qui aboutit sur la commande d’une saison 5.

Une bonne nouvelle qui s’accompagne en plus de deux nominations aux Television Critics Association Awards pour Adlon et sa série. Ce renouvellement n’arrive pas comme une surprise, puisqu’il était discuté en avril, mais il dépendait donc de l’accord devant être trouvé entre la créatrice de Better Things et le studio.

Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas familiers avec Better Things, il s’agit d’une création de Pamela Adlon et Louis C.K. qui nous propose de suivre la vie de Sam Fox (Adlon), actrice et mère célibataire qui élève ses trois filles Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) et Duke (Olivia Edward) à Los Angeles. Sam s’occupe également de sa mère, Phil (Celia Imrie), qui habite de l’autre côté de la rue.

A noter pour terminer que le nouveau contrat liant ainsi Pamela Adlon à FX concerne aussi le développement de nouveaux projets pour la chaine, des séries scriptées ou non. On peut donc s’attendre à voir l’actrice créditée sur plus de shows dans les années à venir. En ce qui concerne Better Things, le retour est fixé pour 2021.

