Pas de saison 6 pour Better Things, Pamela Adlon annonce la fin prochaine de sa série

Toutes les séries doivent se terminer et, encore trop souvent, cela se fait dans la précipitation. Cela ne sera pas le cas pour Better Things, puisque la saison 5 n’a pas été diffusée sur FX et il est dès maintenant annoncé qu’elle sera la dernière.

Commandée l’année dernière, cette saison 5 de Better Things entrera en production au début de l’année prochaine, ce qui laisse à Pamela Adlon — scénariste, réalisatrice et actrice — le temps de préparer les adieux. Ceux-ci pourraient par ailleurs ne pas être définitifs, puisqu’elle laisse sous-entendre dans sa déclaration au site Deadline que cela sera la fin pour Sam Fox (pour le moment).

À noter que, quand la commande de la saison 5 a été signée, Adlon a également conclu un accord avec FX Productions pour développer de nouveaux programmes. Ainsi, on pourrait bien la voir revenir rapidement sur FX.

Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas familiers avec Better Things, il s’agit d’une création de Pamela Adlon et Louis C.K. qui nous propose de suivre la vie de Sam Fox (Adlon), actrice et mère célibataire qui élève ses trois filles Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) et Duke (Olivia Edward) à Los Angeles. Sam s’occupe également de sa mère, Phil (Celia Imrie), qui habite de l’autre côté de la rue.