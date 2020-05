Betty Saison 1 : Un groupe de skateuses new-yorkaises s’installe ce soir sur HBO

Maintenant que la saison 4 de High Maintenance est terminée, HBO reste à New York avec la nouvelle Betty qui nous entraine cette fois auprès d’un groupe de jeunes femmes amatrices de skateboard, et ce, dès ce soir sur la chaine américaine et ce samedi à 22h40 sur OCS City.

Co-créée par Lesley Arfin (Love) et Crystal Moselle, Betty se présente comme un spin-off du film Skate Kitchen réalisé par Moselle, suivant les mêmes personnages. Comme ce fut le cas avec Dear White People, voir le long métrage ne sera pas une nécessité pour regarder le show.

Quoi qu’il en soit, nous suivrons donc les péripéties de skateuses new-yorkaises dont la déterminée Janay (Dede Lovelace), la légèrement excentrique Honeybear (Moonbear), l’immature et virulente Kirt (Nina Moran), l’artiste Indigo (Ajani Russell) et la perceptive Camille (Rachelle Vinberg).

Cette première saison de Betty ne se composera que de 6 épisodes (réalisés par Crystal Moselle). Au casting, on trouvera également Reza Nader, Edmund Donovan, Caleb Eberhardt, Katerina Tannenbaum, Jules Lorenzo et Brenn Lorenzo.

