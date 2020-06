Une saison 2 pour Betty, les skateuses new-yorkaises reviendront sur HBO

Deux semaines après la conclusion de la première saison, HBO donne des nouvelles du futur de Betty et celles-ci sont positives. En effet, la chaine vient d’annoncer la commande d’une saison 2 pour l’année prochaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série co-créée par Lesley Arfin (Love) et Crystal Moselle, Betty se présente comme un spin-off du film Skate Kitchen réalisé par Moselle, suivant les mêmes personnages (il n’est pas nécessaire d’avoir vu le film). Elle se propose de nous parler d’un groupe de skateuses new-yorkaises composé de la déterminée Janay (Dede Lovelace), de la légèrement excentrique Honeybear (Moonbear), de l’immature et virulente Kirt (Nina Moran), de l’artiste Indigo (Ajani Russell) et de la perceptive Camille (Rachelle Vinberg).

À noter que la première saison de Betty ne se comporte que de 6 épisodes (qui ont tous été mis en scène par Crystal Moselle), et il n’est pas encore précisé si la commande pour la saison 2 est équivalente ou si elle concerne plus d’épisodes.

Au niveau du casting, on trouvera également Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell et Rachelle Vinberg sont accompagnés par Reza Nader, Edmund Donovan, Caleb Eberhardt, Katerina Tannenbaum, Jules Lorenzo et Brenn Lorenzo.

