Pas de saison 3 pour Betty, les skateuses new-yorkaises ne reviendront pas sur HBO et OCS

Diffusée au début de l’été sur HBO et en France sur OCS, la saison 2 de Betty sera la dernière. En effet, la chaine américaine a annoncé qu’elle ne commandera pas de saison 3. La série est donc annulée.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série co-créée par Lesley Arfin (Love) et Crystal Moselle, Betty se présente comme un spin-off du film Skate Kitchen réalisé par Moselle, suivant les mêmes personnages (il n’est pas nécessaire d’avoir vu le film). Elle se propose de nous parler d’un groupe de skateuses new-yorkaises composé de la déterminée Janay (Dede Lovelace), de la légèrement excentrique Honeybear (Moonbear), de l’immature et virulente Kirt (Nina Moran), de l’artiste Indigo (Ajani Russell) et de la perceptive Camille (Rachelle Vinberg).

En saison 2, les skateuses ont fait face à de nouveaux challenges accompagnant leur entrée dans l’âge adulte. Leur groupe d’amis était plus soudé que jamais, mais se regrouper n’est pas toujours aisé en pleine pandémie. L’intrigue prend en effet place à la fin de l’été dernier.

La distribution de Betty rassemblait Nina Moran, Dede Lovelace, Moonbear, Rachelle Vinberg et Ajani Russell. Elles étaient accompagnées par Katerina Tannenbaum, Andrew Darnell, Lil’ Dre, chef Roblé Ali, Rad Pereira, Isabel Palma, Eisa Davis, Danielle Melendez, Aya Aldamin, Florence Pedrosa Blake Mourad, Alexander Cooper, Raekwon Haynes, Moisés Acevedo, Judah Lang, Joe Apollonio et Sage Ceasar.

Au total, avec ses deux courtes saisons, Betty compte 12 épisodes. Vous pouvez les retrouver sur OCS.

