Bienvenue à Schitt’s Creek : La célèbre comédie canadienne débute aujourd’hui sur Canal+

Couverte de récompenses lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, Bienvenue à Schitt’s Creek est désormais terminée au Canada, mais elle arrive dès aujourd’hui en intégralité sur Canal+. La diffusion débute ainsi à 18h15.

Création de Eugene et Dan Levy, Bienvenue à Schitt’s Creek s’ouvre sur une apparente descente aux enfers, celle d’une famille richissime (les Rose) qui perd tout dans une histoire d’escroquerie. Ruinés, ses quatre membres sont contraints d’aller vivre dans une petite ville provinciale nommée Schitt’s Creek, achetée « pour rire » en guise de cadeau d’anniversaire en 1991 pour le fiston.

Ils emménagent donc dans le motel miteux du coin, et le choc est évidemment rude pour cette famille habituée au luxe, et qui se retrouve pour la première fois confrontée à des habitants qui vivent beaucoup plus simplement. La mère (Moira) est une ancienne actrice-star de soap opera qui collectionne les perruques et vit très mal ce déclassement, tout comme ses enfants pourris-gâtés David et Alexis. Quant au père (Johnny), c’est un ancien géant des vidéoclubs qui tente tant bien que mal de sortir sa famille de cette situation inattendue et inédite.

Au casting de Bienvenue à Schitt’s Creek, nous trouvons Eugene Levy, Catherine O’Hara, Dan Levy et Annie Murphy qui incarnent les Rose. Ils sont accompagnés par Jennifer Robertson, Tim Rozon, Emily Hampshire, Chris Elliott, Sarah Levy, John Hemphill, Karen Robinson, Dustin Milligan et Noah Reid.

Au total, Bienvenue à Schitt’s Creek se compose de 6 saisons pour un total de 80 épisodes.

