Big Shot Saison 1 : John Stamos est le nouveau coach de Disney+ dès le mois prochain

Il n’y a pas que des séries Marvel et Star Wars sur Disney+, il y a aussi des séries sportives. Après Les Petits Champions : Game Changers (The Mighty Ducks: Game Changers) qui arrive demain sur la plateforme, ce sera le tour le mois prochain de Big Shot dont la première saison fera ses débuts le 16 avril.

Basée sur une idée de Brad Garrett et développée en série par David E. Kelley (Big Little Lies) et Dean Lorey, Big Shot nous entraine auprès de l’équipe féminine de basketball d’un lycée privé qui accueille un nouveau coach un peu difficile.

Coach Korn (John Stamos) vient de perdre sa place dans la ligue professionnelle et est alors recruté pour prendre en main une équipe de lycéennes. S’adapter à son nouveau poste et connecter avec les jeunes joueuses adolescentes va lui demander beaucoup de travail.

Au casting de cette saison 1 de Big Shot, nous trouvons donc John Stamos qui est entouré par Jessalyn Gilsig, Yvette Nicole Brown, Richard Robichaux, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Monique Green, Tisha Custodio, Cricket Wampler, Sophia Mitri et Tiana Le.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.