Big Sky : Kylie Bunbury, Ryan Phillippe et Katheryn Winnick chassent un tueur en série, en novembre sur ABC

Six ans après l’annulation de The Crazy Ones sur CBS, David E. Kelley (Big Little Lies, Goliath) fait son grand retour sur un network. Cette fois, c’est avec une histoire policière sur ABC, puisqu’il est à la tête de Big Sky qui doit le 17 novembre prochain sur ABC

Basée sur le roman Au bout de la route, l’enfer (The Highway en version originale) écrit par C.J. Box, Big Sky suit les détectives privés Cassie Dewell (Kylie Bunbury) et Cody Hoyt (Ryan Phillippe) qui enquêtent sur le kidnapping par un camionneur de deux sœurs dans le Montana.

Dewell et Hoyt doivent alors s’associer avec l’ex-femme de ce dernier, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), après avoir découvert que les deux sœurs sont loin d’êtres les seules victimes. Ils se lancent dans une course contre la montre pour retrouver le tueur avant qu’une nouvelle femme ne se fasse kidnapper.

Au casting de cette saison 1 de Big Sky, nous trouvons donc Kylie Bunbury, Ryan Phillippe et Katheryn Winnick dans les premiers rôles. Ils sont entourés par John Carroll Lynch, Dedee Pfeiffer, Brian Geraghty, Natalie Alyn Lind, Jesse James Keitel, Jade Pettyjohn et Valerie Mahaffey.

