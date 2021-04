Big Sky Saison 1 partie 2 : Cassie et Jenny se lancent dans une nouvelle enquête, ce soir sur ABC

Après une première partie de saison qui en a fait le hit de la rentrée sur les networks américains, Big Sky est de retour pour une seconde storyline en 7 épisodes dont la diffusion débute ce soir sur ABC. Rappelons qu’en France, c’est Disney+ Star qui propose la série.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série de David E. Kelley basée sur le roman Au bout de la route, l’enfer de C.J. Box, Big Sky commence avec le kidnapping de deux sœurs adolescentes dans le Montana. Celles-ci devaient rejoindre la famille Hoyt et, ne les voyant pas arriver, Cody (Ryan Phillippe) se lance à leur recherche. Ce détective privé heurte rapidement un mur, poussant sa partenaire, Cassie Dewell (Kylie Bundury), et sa future ex-femme, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), à se joindre à l’investigation — notre critique pour en savoir plus.

A présent, la première affaire n’est pas complètement bouclée, mais Cassie et Jenny se retrouvent à prendre une autre enquête (basée cette fois sur le roman The Bitterroots). Trois mois se sont en effet écoulés quand Jenny reçoit un appel d’un ex, Blake Kleinsasser (Michael Raymond-James), qui a besoin de son aide. Les détectives doivent alors mettre leur nez dans les affaires du clan Kleinsasser, ce qui s’avère être une occupation dangereuse.

Au casting de cette seconde partie de saison 1 de Big Sky, nous retrouvons donc Kylie Bunbury, Katheryn Winnick, Dedee Pfeiffer, Jesse James Keitel et Brian Geraghty qui sont rejoints par Ted Levine, Michelle Forbes, Britt Robertson, Michael Raymond-James, Ryan Dorsey et Omar Metwally.

