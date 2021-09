Big Sky Saison 2 : Cassie et Jenny se lancent dans une nouvelle enquête, dès ce soir sur ABC

Proposée en France par Disney+ Star, Big Sky est diffusée sur le network américain ABC où elle fait son grand retour avec sa saison 2. Elle reprend ainsi dès ce soir de l’autre côté de l’Atlantique avec une nouvelle affaire pour Cassie et Jenny.

De quoi parle Big Sky ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série basée sur les romans de C.J. Box, Big Sky commence avec le kidnapping de deux sœurs adolescentes dans le Montana. Celles-ci devaient rejoindre la famille Hoyt et, ne les voyant pas arriver, Cody (Ryan Phillippe) se lance à leur recherche. Ce détective privé heurte rapidement un mur, poussant sa partenaire, Cassie Dewell (Kylie Bundury), et sa future ex-femme, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), à se joindre à l’investigation — notre critique pour en savoir plus. La première moitié de saison adaptait ainsi le livre Au bout de la route, l’enfer, tandis que la seconde se basait sur The Bitterroots, reprenant l’histoire trois mois plus tard avec Jenny qui reçoit un appel d’un ex, Blake Kleinsasser (Michael Raymond-James), qui a besoin de son aide. Les détectives doivent alors mettre leur nez dans les affaires du clan Kleinsasser, ce qui s’avère être une occupation dangereuse.

En saison 2…

Principalement basée sur le roman Badlands et scénarisée par Elwood Reid, l’histoire suit Cassie et Jenny alors qu’elles enquêtent sur un accident de voiture à l’extérieur d’Helena, Montana — une affaire qui n’est peut-être pas aussi simple qu’elle y paraît. Pendant qu’elles élucident le mystère de cet accident, leurs mondes entreront en collision avec une bande d’adolescents sans méfiance, une ancienne connaissance de Jenny, un étranger vicieux déterminé à trouver des réponses et des personnes aussi mystérieuses que dangereuses, sans parler quelques retours inattendus.

Qui est au casting de la saison 2 de Big Sky ?

Dans cette saison 2 de Big Sky, Kylie Bundury et Katheryn Winnick sont accompagnées par Brian Geraghty, Dedee Pfeiffer, Omar Metwally, Anja Savcic, Jamie-Lynn Sigler, Logan Marshall-Green, Janina Gavankar, Madelyn Kientz, Troy Johnson, Lola Reid, Jeremy Ray Taylor, TV Carpio et Arturo Del Puerto.