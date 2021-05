Une saison 2 pour Big Sky, Cassie et Jenny continueront d’enquêter sur ABC

Disponible en France sur Disney+ Star, la série Big Sky a été un des succès de la saison sur la chaine américaine ABC qui annonce ainsi sans surprise son renouvellement. Elle reviendra pour une saison 2.

La première saison qui s’achèvera le 18 mai sur ABC ne marquera donc pas la fin des enquêtes de Cassie Dewell (Kylie Bundury) et Jenny Hoyt (Katheryn Winnick). Le duo reviendra, mais le network n’a pas précisé pour combien d’épisodes. Par contre, il a été annoncé qu’Elwood Reid (The Chi, The Bridge) sera le showrunner. Il a rejoint la série pour la seconde partie de la saison 1 et remplacera alors David E. Kelley dont le planning est toujours plus chargé. Ce dernier restera tout de même attaché au show en tant que producteur.

There are more mysteries to solve out there under the #BigSky with Season 2! pic.twitter.com/4Aq0u51fkr — Big Sky (@BigSkyABC) May 4, 2021

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série basée sur les romans de C.J. Box, Big Sky commence avec le kidnapping de deux sœurs adolescentes dans le Montana. Celles-ci devaient rejoindre la famille Hoyt et, ne les voyant pas arriver, Cody (Ryan Phillippe) se lance à leur recherche. Ce détective privé heurte rapidement un mur, poussant sa partenaire, Cassie Dewell (Kylie Bundury), et sa future ex-femme, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), à se joindre à l’investigation — notre critique pour en savoir plus.

La première moitié de saison adaptait ainsi le livre Au bout de la route, l’enfer, tandis que la seconde se basait sur The Bitterroots, reprenant l’histoire trois mois plus tard avec Jenny qui reçoit un appel d’un ex, Blake Kleinsasser (Michael Raymond-James), qui a besoin de son aide. Les détectives doivent alors mettre leur nez dans les affaires du clan Kleinsasser, ce qui s’avère être une occupation dangereuse.

