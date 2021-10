Billions Saison 6 : Damian Lewis quitte la série qui fera son retour en janvier prochain sur Showtime

Spoiler alert ! Cet article contient des informations sur la fin de la saison 5 de Billions.

La saison 5 de Billions s’est tout juste terminée sur Showtime aux États-Unis et Canal+ en France, marquée par le départ d’une de ses têtes d’affiches. Après avoir échappé à la justice pendant plusieurs saisons, Bobby Axelrod (Damian Lewis) a dû cette fois-ci s’envoler vers la Suisse dans le but d’échapper à un futur peu reluisant.

Si la dernière scène du personnage offre une fin ouverte, le personnage étant bien accueilli en Suisse, Damian Lewis a bien confirmé son départ de la série, tout en indiquant qu’il pouvait y avoir un possible retour d’Axe plus tard, mais pas dans l’immédiat.

Touché récemment par la tragédie, suite à la mort de sa femme, l’actrice Helen McCrory, en avril dernier, Damian Lewis avait par ailleurs tourné la majorité de ses scènes de cette saison 5 de Billions, de chez lui, à Londres.

L’acteur a indiqué que le décès de son épouse n’a pas joué dans son départ, qu’il avait initialement signé un contrat de 5 ans. Néanmoins, l’acteur veut pour le moment rester à Londres pour des raisons évidentes.

What an incredible joy to spend five years working so closely with the great @lewis_damian ! @DavidLevien and I are beyond grateful to you, Damian, for the work, of course, and the fellowship, and for all you sacrificed to come do this with us.

— Brian Koppelman (@briankoppelman) October 4, 2021