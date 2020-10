Une saison 6 pour Billions sur Showtime, Corey Stoll passe en régulier

Le tournage de la cinquième saison de Billions fut interrompu, et l’équipe doit encore mettre cinq épisodes en boite. Cela n’empêche pas les responsables à Showtime de renouveler la série pour une saison 6. Bobby Axelrod et Chuck Rhoades ont encore des choses à accomplir sur la chaine payante.

Scénarisée par Brian Koppelman et David Levien, Billions prend place dans le monde de la finance auprès du procureur Chuck Rhoades (Paul Giamatti) et l’ambitieux gestionnaire du hedge fund « Axe Capital » Bobby Axelrod (Damian Lewis). En saison 5, la rivalité entre les deux hommes est réanimée, tandis que de nouveaux ennemis surgissent. Chuck se trouve à faire face à Mary Ann Gramm (Roma Maffia), procureur de Manhattan, alors que Taylor Mason (Asia Kate Dillon) revient à Axe Capital afin de mener un combat pour protéger les employés et leurs biens. Wendy Rhoades (Maggie Siff) va devoir de son côté réévaluer ses alliances.

Corey Stoll (Ant-Man, House of Cards) est présent en tant que guest star dans cette saison 6 de Billions dans la peau de Mike Prince, un nouvel ennemi de Bobby qui est donc là pour rester, l’acteur ayant été promu régulier pour la saison 6.

David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin et Jeffrey DeMunn complètent la distribution de la série.

Showtime espère donc pouvoir diffuser les cinq derniers épisodes de la saison 5 de Billions en 2021, avec la saison 6 pas très loin. Au niveau de la production, l’idée serait de terminer la saison 5 pour enchainer directement avec la saison 6, le tout étant filmé à New York et ses environs.

Tags : Showtime Billions moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.