Biohackers Saison 2 : Mia replonge dans la conspiration, dès juillet sur Netflix

Un an après la première saison, Netflix s’apprête à ramener pour sa saison 2 le thriller Allemand Biohackers. La mise en ligne des épisodes inédits est ainsi annoncée pour le vendredi 9 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Christian Ditter, Biohackers nous entraine donc dans le monde du biohacking et de la manipulation génétique, et ce, à l’aide d’un groupe d’étudiants et de leur professeure mystérieuse. En saison 1, l’histoire se centre sur Mia qui s’est inscrite en médecine pour se rapprocher d’une professeure qu’elle pense être impliquée dans sa propre tragédie familiale. Elle se retrouve plongée auprès de ses nouveaux camarades de classe dans l’univers du biohacking qui recèle bien des secrets qui pourraient être plus destructeurs que les siens.

La saison 2 débute trois mois après la fin de la saison 1. Mia a réussi à exposer publiquement les expériences scientifiques illégales, mais elle a perdu la mémoire. Elle cherche alors à tenter de comprendre ce qu’il s’est produit durant le dernier trimestre, se retrouvant dans une situation encore plus compliquée qu’auparavant.

Au casting de la saison 2 de Biohackers, nous trouvons Luna Wedler, Jessica Schwarz, Adrian Julius Tillmann, Thomas Prenn, Jing Xiang, Caro Cult, Sebastian Jakob Doppelbauer, Thomas Kretschmann et Benno Fürmann.

