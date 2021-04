Black Monday Saison 3 : Ils sont les meilleurs à être les pires, en mai sur Showtime

En plus de ramener le mois prochain The Chi pour sa saison 4, Showtime lancera aussi la saison 3 de sa comédie noire ’80s Black Monday qui fera ainsi également son retour tous les dimanches à partir du 23 mai. En attendant, nous avons un premier teaser.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série créée par David Caspe et Jordan Cahan, Black Monday se focalise sur un groupe de rebelles qui ont pris Wall Street d’assaut et ont fini par provoquer le krach boursier de 1987. La saison 1 suivait Rod « The Jammer » Jaminski (Don Cheadle), un autodidacte qui est à la tête de sa propre firme. À ses côtés, nous avons Blair Shmerman (Andrew Rannells), un prodige fraichement diplômé qui est juste trop honnête pour survivre à Wall Street, mais Dawn Darcy (Regina Hall), bras droit de The Jammer qui est également la première femme à la tête d’un groupe de traders à Wall Street. La saison 2 se centra sur les retombées du Black Monday avec Dawn et Blair qui dirigent la firme et ne tardent pas à découvrir le poids de leurs nouvelles responsabilités. Mo finit par refaire surface et entame sa remontée vers les sommets.

Naturellement, la saison 3 (de 10 épisodes) rebondit sur les évènements qui ont conclu la saison 2. Ainsi, Dawn a dû encaisser un mauvais coup et doit se relever, alors que Mo règne tout puissant à la tête de The Mo Co. Bien entendu, ses ennemis sont toujours après lui et le futur s’annonce plein d’embûches pour Mo et ses amis.

Au casting de cette saison 3 de Black Monday, nous retrouvons Don Cheadle, Andrew Rannells, Regina Hall et Paul Scheer, mais aussi Casey Wilson, Horatio Sanz, Yassir Lester et Ken Marino.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.