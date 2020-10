Black Narcissus : Gemma Arterton est une nonne dans les montagnes indiennes, dans un mois sur FX

Cet automne, BBC et FX s’associent pour nous emmener en Himalaya en compagnie de Gemma Arterton dans la mini-série Black Narcissus dont la diffusion débutera dans moins d’un mois, à partir du 23 novembre aux États-Unis (pas encore de date officielle pour l’Angleterre).

Nouvelle adaptation en trois épisodes du roman de Rumer Godden publié en France sous le titre Le Narcisse Noir, Black Narcissus suit une congrégation de religieuses qui se rend dans un ancien harem situé sur les contreforts de l’Himalaya pour y établir un dispensaire.

Les sœurs sont aidées dans leurs tâches par Dean (Alessandro Nivola), un agent britannique installé dans la région depuis longtemps. Rapidement, la sœur supérieure Clodagh (Gemma Arterton) s’offusque de la conduite de ce dernier. Au sein de la communauté, les tensions s’exacerbent et les nonnes traversent des épreuves pesantes, aussi bien pour le corps que pour l’esprit…

Black Narcissus a déjà été porté à l’écran, et plus spécifiquement en 1947 sous la forme d’un long-métrage de Michael Powell et Emeric Pressburger avec Deborah Kerr et David Farrar.

Black Narcissus met donc à l’affiche Alessandro Nivola, Gemma Arterton, Aisling Franciosi ainsi que Diana Rigg dans l’une de ses dernières performances avant sa mort. Jim Broadbent, Gina McKee, Rosie Cavaliero, Patsy Ferran, Karen Bryson, Charlie Maher, Dipika Kunwar et Gianni Gonsalves complètent la distribution.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.