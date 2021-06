Black Summer Saison 2 : L’apocalypse zombie reprend dès à présent sur Netflix

Plus de deux ans après la première saison, le périple de Jaime King reprend sur Netflix dans avec la saison 2 de Black Summer dont l’intégralité des épisodes est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série de zombies nous venant nous venant de Karl Schaefer, le créateur de Z Nation, et du scénariste John Hyams (avec The Asylum à la production), Black Summer a été présentée comme étant plus ou moins une sorte de spin-off spirituel de Z Nation qui prend place au début de l’apocalypse zombie. Plus précisément, l’histoire suit Rose, une mère jouée par Jaime King (Hart of Dixie) qui a été séparée de sa fille et se lance dans un périple infernal pour tenter de la retrouver. Elle rejoint alors un groupe de réfugiés américains avec qui elle voyage dans ce monde hostile durant le plus mortel été de l’Apocalypse zombie.

En saison 2, l’apocalypse zombie se poursuit. L’été est bel et bien terminé et l’hiver s’annonce encore plus effroyable alors que des charognards et des milices féroces harcèlent les morts et les âmes désespérées.

Autour de Jaime King, on devrait retrouver dans cette saison 2 de Black Summer composée de 8 épisodes, Justin Chu Cary (Spears), Kelsey Flower (Lance) et Christine Lee (Sun).

