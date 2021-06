Blindspotting Saison 1 : Ashley traverse une crise existentielle, dès dimanche sur StarzPlay

Alors que la saison 3 de The Girlfriend Experience se termine la semaine prochaine et que la première de Run The World a passé sa mi-saison, ces deux séries sont maintenant rejointe par la nouveauté, Blindspotting, disponible à partir de ce dimanche 13 juin en France sur StarzPlay.

Comédie single-camera créée par Rafael Casal et Daveed Diggs, Blindspotting est la suite de leur film éponyme sorti en 2018 qui suivait le périple de deux amis unis malgré leurs différences dans la ville d’Oakland en pleine mutation.

La série reprend l’histoire six mois après le film et se concentre sur Ashley (Jasmine Cephas Jones) qui mène une vie de classe moyenne à Oakland jusqu’à l’incarcération soudaine de Miles, son compagnon depuis 12 ans et père de leur fils. Elle doit alors traverser une crise existentielle chaotique et pleine d’humour lorsqu’elle est obligée d’emménager chez la mère et la demi-sœur de Miles.

Au casting de la première saison de Blindspotting, nous trouvons Jasmine Cephas Jones, Benjamin Turner, Candace Nicholas-Lippman, Jaylen Barron, Atticus Woodward, Helen Hunt et Rafael Casal qui reprend donc le rôle qu’il tenait dans le film.

Tags : Starz StarzPlay moins...

