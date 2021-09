Blood & Water Saison 2 : Les élèves de Parkhurst font leur rentrée sur Netflix

C’est en mai 2020 que Netflix mettait en ligne la première saison de la série adolescente Blood & Water qui fait donc finalement son grand retour sur la plateforme de streaming qui vient de mettre en ligne l’intégralité des épisode de la saison 2.

De quoi parle Blood & Water ?

Série d’Afrique du Sud venant de la réalisatrice et scénariste Nosipho Dumisa, Blood & Water nous entraine au sein du prestigieux Parkhurst College réservé aux élites et aux étudiants brillants pour suivre les aventures de Puleng Khumalo, une adolescente de 16 ans. Tout débute quand, après l’avoir croisée à une fête, Puleng cherche à savoir si la championne de natation d’une école privée est bien sa sœur. Celle-ci a été enlevée à la naissance, 17 ans auparavant, et Puleng ne l’a jamais connue.

Au programme de la saison 2

Dans la seconde saison, nous verrons Puleng et Fikile faire face aux conséquences de leur confrontation explosive alors que plus de mystères et de drames se déroulent. En effet, de nouveaux visages font leur entrée à Parkhurst et de nouveaux secrets font surface.

Au casting de la saison 2 de Blood & Water

Au niveau de la distribution de cette première saison de Blood & Water, nous trouvons notamment Khosi Ngema, Ama Qamata, Natasha Thahane, Gail Mabalane, Cindy Mahlangu, Thabang Molaba, Arno Greeff et Dillon Windvogel.

