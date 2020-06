Une saison 2 pour Blood & Water, Netflix retournera à Parkhurst College l’an prochain

Il apparait que Netflix trouve un certain succès avec ses productions originales en provenance d’Afrique du Sud. Après Queen Sono, c’est en effet au tour de la récente Blood & Water d’être reconduite pour une saison 2.

La plateforme de streaming n’a pas trop attendu pour annoncer la bonne nouvelle, puisque la première saison de Blood & Water est en ligne depuis moins d’un mois, ce qui reflète un bon accueil du Teen Show auprès des abonnés.

Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas familiers avec Blood & Water, c’est une série venant de la réalisatrice et scénariste Nosipho Dumisa qui nous entraine au sein du prestigieux Parkhurst College réservé aux élites et aux étudiants brillants pour suivre les aventures de Puleng Khumalo, une adolescente de 16 ans. La saison 1 débute quand, après l’avoir croisée à une fête, Puleng cherche à savoir si la championne de natation d’une école privée est bien sa sœur. Celle-ci a été enlevée à la naissance, 17 ans auparavant, et Puleng ne l’a jamais connue.

No more further questions. SEASON 2 IS ON THEE WAY! #BloodAndWater pic.twitter.com/rFFID2PjCr — NetflixSA (@NetflixSA) June 15, 2020

Au niveau de la distribution de Blood & Water, nous trouvons notamment Gail Mabalane, Thabang Kamogelo Molaba, Dillon Windvogel, Arno Greeff et Ryle De Morny.

