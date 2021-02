Bloodlands : James Nesbitt se lance dans une chasse à l’homme à Belfast, ce dimanche sur BBC One

Après s’être intéressé au tueur en série Charles Sobhraj dans The Serpent, BBC One se rend à partir de dimanche 21 février à Belfast avec Bloodlands.

Scénarisé par le nouveau venu Chris Brandon et produite par Jed Mercurio (Line of Duty), Bloodlands s’intéresse à Tom Brannick, un détective de la police nord-irlandaise qui découvre une lettre de suicide dans une voiture et ne tarde pas à relier cette lettre à une vieille affaire à laquelle il est personnellement connecté.

S’amorce alors une véritable à chasse à l’homme pour le détective prêt à tout pour arrêter un redoutable assassin…

Se composant de 4 épisodes, Bloodlands réunit James Nesbitt, Ian McElhinney, Lisa Dwan, Michael Smiley, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna, Lola Petticrew, Chris Walley, Kathy Kiera Clarke et Susan Lynch.

