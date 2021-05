Bloodlands Saison 1 : James Nesbitt se lance dans une chasse à l’homme à Belfast, dès ce soir sur Canal+

Quelques mois après sa diffusion sur BBC One, la première saison de Bloodlands arrive maintenant en France. Canal+ diffuse cette série policière lundi 3 et 10 mai, à partir de 21h06.

Scénarisé par le nouveau venu Chris Brandon et produite par Jed Mercurio (Line of Duty), Bloodlands s’intéresse à Tom Brannick, un commandant de la police nord-irlandaise, qui découvre une lettre de suicide dans une voiture et ne tarde pas à relier cette lettre à une ancienne affaire. Tom suggère de rouvrir l’enquête, mais Jackie Twomey, son supérieur, se montre réticent, suggérant de laisser le passé derrière eux. Pour Tom, cela devient vite une affaire personnel, et il est prêt à tout pour toucher au but…

Notons par ailleurs que BBC One a déjà renouvelée Bloodlands pour une saison 2.

Se composant de 4 épisodes, Bloodlands réunit James Nesbitt, Ian McElhinney, Lisa Dwan, Michael Smiley, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna, Lola Petticrew, Chris Walley, Kathy Kiera Clarke et Susan Lynch.

