Une saison 2 pour Bloodlands, Tom Brannick reviendra enquêter sur BBC One

Alors que la première saison de seulement 4 épisodes vient de se conclure ce dimanche soir sur BBC One, la chaine britannique annonce que Bloodlands reviendra pour une saison 2.

Ce renouvellement rapide est aisément explicable par le gros succès de Bloodlands auprès du public. Avec 8,2 millions de téléspectateurs, cette première saison réalise un excellent démarrage, le meilleur pour une nouveauté depuis juin dernier. La série est en plus un hit en Irlande du Nord — où l’action prend place — où elle est suivie par la moitié des foyers.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série scénarisée par le nouveau venu Chris Brandon et produite par Jed Mercurio (Line of Duty), Bloodlands s’intéresse à Tom Brannick, un détective de la police nord-irlandaise qui découvre une lettre de suicide dans une voiture et ne tarde pas à relier cette lettre à une vieille affaire à laquelle il est personnellement connecté. S’amorce alors une véritable à chasse à l’homme pour le détective prêt à tout pour arrêter un redoutable assassin…

Au niveau de la distribution, la première saison de Bloodlands réunit James Nesbitt, Ian McElhinney, Lisa Dwan, Michael Smiley, Lorcan Cranitch, Charlene McKenna, Lola Petticrew, Chris Walley, Kathy Kiera Clarke et Susan Lynch.

