Bom Dia, Verônica : La chasse au tueur en série brésilien commence dès aujourd’hui sur Netflix

Le mois d’octobre est celui de l’horreur et Netflix se tourne ainsi vers le Brésil pour nous livrer une histoire de tueur en série avec la nouvelle série Bom Dia, Verônica dont l’intégralité des épisodes est disponible dès à présent sur la plateforme de streaming.

Développée par José Henrique Fonseca, Bom Dia, Verônica est basée sur le roman du même nom écrit par Raphael Montes et Ilana Casoy qui parle d’une jeune policière ambitieuse traquant un prédateur agissant sur des sites de rencontre découvre l’horrible secret d’un couple, et le tissu de mensonges qui le protège.

Mariée et mère de deux enfants, Verônica Torres est secrétaire au service des homicides du commissariat de Sao Paulo, et vit tranquillement la routine bureaucratique au sein du système. Elle se retrouve soudain précipitée au bord du gouffre lorsqu’un suicide dont elle est témoin réveille de douloureuses blessures du passé. La même semaine, elle reçoit l’appel anonyme d’une femme désespérée suppliant qu’on lui vienne en aide. Déterminée, Verônica décide alors d’utiliser toutes ses compétences en matière d’enquête pour plonger dans ces deux affaires sordides : celle de la jeune fille suicidée, dupée par un escroc sur Internet, et celle de l’épouse soumise d’un tueur en série rusé. Mais plus son enquête avance, plus Verônica est confrontée à un univers malsain qui finit par menacer sa famille et sa propre vie.

Au casting de cette saison 1 de Bom Dia, Verônica, nous trouvons Tainá Müller, Eduardo Moscovis, Camila Morgado, Antonio Grassi, Elisa Volpatto, César Mello, Sílvio Guindane, Alice Valverde, DJ Amorim, Adriano Garib, Johnnas Oliva, Marina Provenzzano, José Rubens Chachá, Julia Ianina, Sacha Bali, Aline Borges, Cassio Pandolfi, Pally Siqueira et Juliana Lohmann.

