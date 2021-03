Bombay Begums Saison 1 : Le destin de cinq femmes à Mumbai entre rêves et déceptions, dès à présent sur Netflix

Netflix commence cette nouvelle semaine en mettant en ligne une nouvelle série dramatique indienne, à savoir Bombay Begums qui suit ainsi le destin de cinq femmes de différentes générations dans la cité des rêves en Inde.

Scénarisée et réalisée par Alankrita Shrivastava, cette première saison de Bombay Begums suit dans l’Inde d’aujourd’hui cinq citadines — Rani, Fatima, Lily, Ayesha et Shai — de différentes générations qui sont confrontées à leur désir, à des questions éthiques, à des crises personnelles et à leur propre vulnérabilité face à l’ambition. Tandis que plafonds de verre et cœurs se brisent, des décisions difficiles doivent être prises. Et comme chacune recherche sa propre vérité, elles trouvent ensemble, et contre toute attente, le soutien dont elles ont besoin.

L’histoire de Bombay Begums commence lorsque Rani, récemment nommée PDG de sa banque, tente d’étouffer un scandale dans l’œuf. Une offre de promotion déchire Fatima. Ayesha tente de se relancer après une erreur.

Se composant d’une première saison de 6 épisodes, la distribution de Bombay Begums réunit Pooja Bhatt, Shahana Goswami, Amruta Subhash, Plabita Borthakur, Aadhya Anand, Manish Chaudhary, Vivek Gomber, Danish Husain, Rahul Bose, Imaaduddin Shah et Sanghmitra Hitaishi.