Bonding Saison 2 : Tiff et Pete reprennent du service, dans deux semaines sur Netflix

Certaines séries Netflix mettent vraiment longtemps à faire leur retour, même quand elles n’impliquent pas de gros effets spéciaux et un large casting. C’est par exemple le cas de Bonding dont la saison 2 arrivera finalement le 27 janvier prochain.

Tout d’abord, puisque la saison 1 fut lancée en avril 2019, rappelons que Bonding est une comédie noire créée par Rightor Doyle (Barry, You’re the Worst) qui se centre sur Tiff (Zoe Liven), une jeune femme qui est une étudiante new-yorkaise comme tant d’autres le jour et dominatrice la nuit. Dans la saison 1 qui ne se composait que de 7 courts épisodes (en moyenne un quart d’heure), nous suivions ainsi Tiff qui, pour poursuivre sa carrière nocturne, cherchait un assistant. C’est alors qu’elle est tombée sur Pete (Brendan Scannell), son ancien meilleur ami de lycée qui était désormais un serveur anxieux qui venait de faire son coming out.

En saison 2, après avoir été bannis de tous les donjons de New York et étant complètement fauchés, Tiff et Pete se voient offrir l’opportunité de faire leur retour et de reconstruire leur réputation au sein de la communauté BDSM. Si Tiff est décidée à faire ce qui est nécessaire pour regagner sa place, Pete a des doutes, son rêve étant de devenir comédien.

Au casting de cette saison 2 de Bonding, nous retrouvons naturellement Zoe Levin et Brendan Scannell dans le premiers rôles, Theo Stockman, Matthew Risch ou encore Amy Bettina sont également annoncés.

Tags : Netflix Bonding moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.