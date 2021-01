Borgen Saison 4 : La production du revival Netflix débute et le casting est dévoilé

C’est en avril dernier que l’on apprenait le retour prochain de la série danoise Borgen. Au moment de l’annonce, il avait été confirmé que Sidse Babett Knudsen et Birgitte Hjort Sørensen reprendraient bien leurs rôles. À présent, la production débute et des détails supplémentaires font surface.

Tout d’abord, rappelons que l’histoire de cette saison 4 de Borgen — toujours scénarisée par Adam Price — chroniquera de nouveau le travail de Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) et de son équipe, mais elle occupera cette fois le poste de ministre des Affaires étrangères, ainsi que celui de Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) qui est désormais la responsable de l’information sur une chaine nationale.

À présent, nous savons que de nombreux acteurs reprendront leurs rôles : Søren Malling (Torben Friis), Signe Egholm Olsen (Anne Sophie Lindenkrone), Mikael Birkkjær (Philip Christensen), Lisbeth Wulff (Pia Munk), Lars Mikkelsen (Søren Ravn), Laura Allen Müller Smith (Nadia Barazani), Jens Albinus (Jon Berthelsen), Lars Knutzon (Bent Sejrø), and Peter Mygind (Michael Laugesen).

#BORGEN season 4 started filming today in Copenhagen!! 📸Adam Price pic.twitter.com/qHBC3z4j5k — Sidse Babett Knudsen (@SidseBabettK) January 11, 2021

Pour ce qui en est des nouveaux acteurs annoncés, il y a de nombreux visages familiers pour les adeptes de productions scandinaves avec Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Özlem Saglanmak (Truth About Men), Simon Bennebjerg (The Guilty), Johanne Louise Schmidt (The Absent One), Magnus Millang (Danish Dynamite), Peter Zandersen (Follow the Money), Youssef Hvidtfeldt (Yes No Maybe), Charlotte Fich (Just Another Love Story), Pegah Booyash (Deliver US), Karin Bang Heinemeier (Rita), Sussie Nøhr (A Hijacking), Niklas Herskind (Neon Heart), Michael Moritzen (The Idiots) et Viola Martinsen

(Equinox).

Rappelons pour terminer que nous ne verrons pas cette saison 4 de Borgen cette année. Elle a en effet été annoncée pour 2022 sur Netflix.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.