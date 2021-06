Bosch Saison 7 : La dernière enquête de Harry Bosch débute dès maintenant sur Amazon Prime Vidéo

Attendue depuis un peu plus d’un an maintenant, la saison 7 de Bosch qui est également la toute dernière de la série, et elle est dès à présent disponible en France sur Amazon Prime Video.

Pour sa saison 7 qui est donc l’ultime de Bosch dans sa forme actuelle, puisque Harry Bosch fera son retour prochainement dans un spin-off, l’intrigue se base sur le roman Mariachi Plaza (The Burning Room, 2014) et la véritable histoire qui a inspiré Michael Connelly pour ce livre.

Ainsi, quand une jeune fille de 10 ans meurt dans un incendie, le détective Harry Bosch (Titus Welliver) va tout faire pour que son tueur soit emmené devant la justice, peu importe les oppositions auxquelles il doit faire face. L’affaire est en effet très politique et Bosch va devoir décider des limites qu’il est prêt à franchir pour arriver à ses fins.

Au niveau du casting, cette saison 7 de 8 épisodes de Bosch rassemble pour la dernière fois Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino, Madison Lintz et Lance Reddick.

