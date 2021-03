Bosch : Un spin-off annoncé sur IMDb TV avant l’arrivée de l’ultime saison sur Amazon Prime Video

Harry Bosch n’a pas dit son dernier mot, et continuera à sa manière de mener l’enquête, même après la conclusion de la série policière sur Amazon Prime Video cet été.

En effet, IMDb TV — le service de streaming gratuit (avec annonces publicitaires) d’Amazon — a annoncé avoir passé commande pour une série dérivée de Bosch dont le tournage commencera plus tard dans l’année. On retrouvera ainsi Titus Welliver dans la peau d’Harry, Madison Lintz dans le rôle de sa fille Madeline et Mimi Rogers incarnant l’avocate Honey “Money” Chandler.

Plus spécifiquement, ce spin-off de Bosch encore sans titre suivra donc Bosch dans une nouvelle phase de sa carrière, alors qu’il travaille maintenant avec Honey. Ce duo improbable lié par une histoire compliquée doit alors travailler ensemble pour obtenir la seule chose sur laquelle ils sont d’accord : justice.

Derrière cette série dérivée, on retrouve plus ou moins la même équipe avec le romancier Michael Connelly, Titus Welliver, Eric Overmyer, Tom Bernardo, Henrik Bastin, Pieter Jan Brugge et Zetna Fuentes (également réalisateur) en tant que producteurs exécutifs.

En attendant, vous pouvez vous replonger dans les précédentes saisons de Bosch disponibles sur Amazon Prime Video avant l’arrivée de la septième et dernière saison cet été.

Tags : Amazon Bosch moins...

