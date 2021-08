Brand New Cherry Flavor : Horreur dans le Hollywood des années 90, dès à présent sur Netflix

Annoncée en novembre 2019, la mini-série d’horreur Brand New Cherry Flavor arrive enfin sur Netflix. La plateforme de streaming met en effet en ligne dès aujourd’hui l’intégralité des épisodes.

De quoi parle Brand New Cherry Flavor ?

Nous venant de Nick Antosca, créateur de l’anthologie horrifique Channel Zero, et de Lenore Zion, Brand New Cherry Flavor est une adaptation du roman d’horreur avant-garde du même nom qui a été écrit par Todd Grimson.

L’intrigue nous invite dans le Los Angeles ensoleillé, mais malfamé, des années 1990 pour suivre Lisa Nova (Rosa Salazar), une aspirante réalisatrice qui se lance dans une croisade revancharde surnaturelle qui l’entrainera jusqu’au Brésil.

Qui se trouve au casting de Brand New Cherry Flavor ?

La distribution de cette saison de Brand New Cherry Flavor rassemble Rosa Salazar (Undone), Eric Lange (Lost, Unbelievable), Catherine Keener (Kidding), Jeff Ward (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Manny Jacinto (The Good Place), Hannah Levien (Siren) et Patrick Fischler (Happy!, Twin Peaks).

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.