Brassic Saison 3 : Les magouilles de Vinnie et sa bande reprennent prochainement sur Sky One

Rien n’arrête la bande à Vinnie qui s’apprête de nouveau à faire son retour sur Sky One moins d’un an après la diffusion de la saison 2 de Brassic. La troisième saison de cette comédie dramatique un brin survoltée se dévoile dès à présent avec un trailer, en attendant une date de lancement.

Rappelons — et spoilers si vous n’avez pas vu la seconde saison — que nous quittions le groupe sur l’arrestation de Vinnie après multiples mésaventures et coups douteux. Alors que Vinnie retrouve la liberté, il ne parvient pas à rester bien longtemps loin des ennuis dans cette saison 3 de Brassic, avec son groupe d’amis qui a un penchant pour simplement s’enfoncer dans les problèmes toujours un peu plus.

Coincé entre la police et le criminel Mr. McCann, Vinnie est forcé d’utiliser les grands moyens pour parvenir à ses fins, avec le soutien de Tommo, Dylan, JJ, Ashley, Carol, Cardi, Sugar et Farmer Jim. Les voilà ainsi à plonger dans un monde fait de taureaux, serpents, enlèvements, trahisons, et cette fois-ci d’un cheval de taille normal !

La distribution de Brassic saison 3 réunit toujours Joe Gilgun, Michelle Keegan, Damien Molony, Aaron Heffernan, Tom Hanson, Ryan Sampson, Parth Thakerar, Steve Evets, Dominic West et Ramon Tikaram.

