Brassic Saison 3 : Vinnie et sa bande sont de retour pour de nouvelles aventures rocambolesques, dès ce soir sur Canal+ Séries

Vinnie et sa bande reviennent pour de nouvelles aventures rocambolesques et déjantées au sein d’une saison 3 de Brassic qui a été mise dans son intégralité sur Sky en Angleterre et qui est à découvrir en France à partir de ce 7 octobre sur Canal+ Séries à 23h22.



Que nous réserve Brassic Saison 3 ?

Création de Joe Gilgun et Danny Brocklehurst, Brassic suit un groupe de jeunes trentenaires qui tentent de joindre les deux bouts dans une petite ville sans opportunités du Lancashire. Ils en viennent ainsi à commettre des crimes en tous genres pour s’en sortir, mais cela est rarement payant pour eux et attire plus les ennuis qu’autre chose.

La saison 2 de Brassic se terminait (et ce qui suit est bien évidemment spoilers) sur l’arrestation de Vinnie après multiples mésaventures et coups douteux. La troisième saison, comprenant 6 épisodes, reprend donc à avec Vinnie qui retrouve la liberté et qui ne parvient pas à rester bien longtemps loin des ennuis. Son groupe d’amis a un penchant pour simplement s’enfoncer dans les problèmes toujours un peu plus.

Cependant, entre la police et le menaçant gangster local, Terence McCann (Ramon Tikaram) avec lequel il a un compte à régler, Vinnie va devoir redoubler de prudence pour éviter de finir derrière les barreaux ou pire, entre quatre planches.

Quant à son équilibre mental, il s’annonce d’ores et déjà compromis, avec des séances chez le docteur Chris Cox (Dominic West) qui promettent de grands moments d’anthologie.

Bande-annonce et casting pour Brassic Saison 3

La distribution de Brassic saison 3 réunit toujours Joseph Gilgun, Michelle Keegan, Damien Molony, Aaron Heffernan, Tom Hansen, Ryan Sampson, Parth Thakerar, Steve Evets, Dominic West et Ramon Tikaram.

Enfin, pour Vinnie et sa bande, idées absurdes et magouilles douteuses ne sont pas prêts de s’arrêter : la série a déjà été renouvelée pour une saison 4.