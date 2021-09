Une saison 4 pour Brassic, Sky renouvèle la série et annonce une date de lancement pour la saison 3

La bande à Vinnie n’a pas fini de faire des siennes sur Sky avec une saison 3 de Brassic qui sera ainsi mise dans son intégralité sur Sky Max dans moins d’un mois, c’est à dire le 6 octobre. Et si le groupe n’a pas officiellement annoncé le renouvellement de la série pour une saison 4, le tournage pour cette dernière a déjà commencé.

Au programme de Brassic Saison 3

Création de Joe Gilgun et Danny Brocklehurst, Brassic suit un groupe de jeunes trentenaires qui tentent de joindre les deux bouts dans une petite ville sans opportunités du Lancashire. Ils en viennent ainsi à commettre des crimes en tous genres pour s’en sortir, mais cela est rarement payant pour eux et attire plus les ennuis qu’autre chose.

La saison 2 de Brassic se terminait (et ce qui suit est bien évidemment spoilers) sur l’arrestation de Vinnie après multiples mésaventures et coups douteux. La troisième saison reprendra donc à avec Vinnie qui retrouve la liberté et qui ne parvient pas à rester bien longtemps loin des ennuis. Son groupe d’amis a un penchant pour simplement s’enfoncer dans les problèmes toujours un peu plus.

Coincé entre la police et le criminel Mr. McCann, Vinnie est forcé d’utiliser les grands moyens pour parvenir à ses fins, avec le soutien de Tommo, Dylan, JJ, Ashley, Carol, Cardi, Sugar et Farmer Jim. Les voilà ainsi à plonger dans un monde fait de taureaux, serpents, enlèvements, trahisons, et cette fois-ci d’un cheval de taille normal !

La distribution de Brassic saison 3 réunit toujours Joe Gilgun, Michelle Keegan, Damien Molony, Aaron Heffernan, Tom Hanson, Ryan Sampson, Parth Thakerar, Steve Evets, Dominic West et Ramon Tikaram.

Une saison 4 pour Brassic

Alors que la diffusion pour la troisième saison commence maintenant dans moins d’un mois, on sait déjà qu’il y aura une saison 4. Le tournage pour les nouveaux épisodes a débuté en août dernier et se poursuit, comme on peut le voir sur l’instagram des acteurs. Il n’y a pas encore d’informations supplémentaires sur cette quatrième saison.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.