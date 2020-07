Une saison 2 pour Brave New World ? C’est une possibilité selon le showrunner

Depuis que Netflix et HBO ont décidé de transformer leurs mini-séries à succès (13 Reasons Why, Big Little Lies) en série régulière, dès qu’une mini-série fait ses débuts, on peut se demander si elle aura une suite ou non. Dans le cas de Brave New World qui est proposée sur Peacock, il apparait que cela est une possibilité.

Développée par Grant Morrison, Brian Taylor et David Wiener, Brave New World est une adaptation libre du classique de la science-fiction Le Meilleur des Mondes écrit par Aldous Huxley (en 1932). Si le roman offre une fin à son intrigue, la série conclut sa première saison en laissant délibérément des portes ouvertes pour la suite.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette histoire, elle nous entraine dans une société futuriste qui est divisée en sous-groupes en fonction des capacités intellectuelles et physiques de chacun. Cela n’est pas une question de hasard, mais vient de traitements imposés aux embryons pour influencer leur développement. Toute la société est articulée autour de règles devant mener à un bonheur partagé qui est garanti par le Soma, une drogue distribuée librement et dont la consommation est continuellement encouragée. Le système fonctionne, sauf pour Bernard Marx (Harry Lloyd) et Lenina Crowne (Jessica Brown Findlay) qui vont chercher à comprendre pourquoi ils ne sont pas heureux. Cela les mènera à croiser la route de John (Alden Ehrenreich), un « sauvage » qui va se retrouver plongé dans leur société.

Showrunner de Brave New World, David Wiener a donc révélé que, si la série était renouvelée pour une saison 2, il explorait les points soulevés par Aldous Huxley dans son essai Brave New World Revisited qu’il a écrit presque trente ans après le livre et dans lequel il remettait en question certains points de l’histoire.

La série étant en ligne depuis moins d’une semaine sur la nouvelle plateforme Peacock, il faudra probablement attendre un peu avant qu’une décision officielle ne soit prise.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.