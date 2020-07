Brave New World : C’est le Meilleur des Mondes possibles pour le lancement de Peacock

Tout le monde veut avoir son service de streaming aux Etats-Unis. C’est ainsi que moins de deux mois après le lancement de HBO Max débarque officiellement Peacock, la plateforme de NBC Universal. Sur cette dernière est mise en ligne de nombreux classiques de la télévision, mais aussi des nouveautés dont Brave New World, la libre adaptation du classique Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley.

Si vous n’êtes pas familiers avec le roman d’anticipation dystopique publié en 1932, ce dernier prend place dans une société qui est divisée en sous-groupes en fonction des capacités intellectuelles et physiques de chacun. Cela n’est pas une question de hasard, mais vient de traitements imposés aux embryons pour influencer leur développement.

La vie humaine, anesthésiée, est alors une suite de satisfactions, les êtres naissent in vitro, les désirs s’assouvissent sans risque de reproduction, les émotions et les sentiments ont été remplacés par des sensations et des instincts programmés. Chaque être, rangé par catégorie, a sa vocation, ses capacités et ses envies, maîtrisées, disciplinées, accomplies. Chacun concourt à l’ordre général, c’est-à-dire travaille, consomme et meurt, sans jamais revendiquer, apprendre ou exulter. Cette réalité est cependant remise en cause par un individu qui pourrait tout faire basculer…

Cette adaptation de Brave New World réunit à l’écran Alden Ehrenreich (John the Savage), Jessica Brown Findlay (Lenina Crowne), Demi Moore (Linda), Harry Lloyd (Bernard Marx), Hannah John-Kamen (Wilhelmina “Helm” Watson), Sen Mitsuji (Henry Foster), Joseph Morgan (CJack60), Nina Sosanya (Mustafa Mond) et Kylie Bunbury (Frannie).

