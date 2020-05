Une saison 2 pour Breeders, Paul et Ally continuent d’élever leurs enfants sur FX et Sky

Proposée en France sur Canal+ Séries, la comédie britannique Breeders a trouvé son public sur les chaines FX (aux États-Unis) et Sky (en Angleterre), puisque les deux chaines qui co-produisent le show annoncent officiellement qu’elle a été renouvelée.

Ainsi, Breeders — qui est une cette création de Simon Blackwell (Veep), Chris Addison (The Thick of It) et Martin Freeman (Sherlock, Fargo) — reviendra pour une saison 2 l’an prochain. La taille de la commande n’a pas été précisée, mais l’on peut s’attendre à 10 nouveaux épisodes, comme en saison 1.

Si vous n’êtes pas familiers avec Breeders, c’est une comédie qui tourne les projecteurs vers Paul (Martin Freeman) et Ally (Daisy Haggard), un couple qui jongle entre leur travail, leurs parents, leur emprunt et l’éducation de leurs jeunes enfants. Tout débute lorsque le père éloigné d’Ally se présente sur le pas de la porte, la famille accueille tout simplement un troisième enfant dans le foyer — un qui des bagages et des opinions. Ally et Paul doivent ainsi gérer le fait qu’ils seraient prêts à tuer pour leurs enfants, mais aussi qu’ils ont régulièrement envie de les tuer.

Au niveau du casting, nous trouvons donc dans Breeders Martin Freeman et Daisy Haggard qui sont accompagnés par George Wakeman, Jayda Eyles, Michael McKean, Stella Gonet, Joanna Bacon, Alun Armstrong, Patrick Baladi et Tim Steed.

